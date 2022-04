A Cesena torna la Fiera di Primavera, appuntamento domenica 10 aprile per l’intera giornata, dalle ore 8 alle ore 20

Uno degli appuntamenti della stagione più attesi dai cesenati, un’occasione di incontro e di svago che consentirà a tutti gli interessati di dedicarsi agli ultimi acquisti che precedono la Pasqua. Oggettistica, arredo per la casa, abbigliamento, giochi per bambini, calzature, e tanto altro. Domenica 10 aprile torna in città la Fiera di Primavera con non poche bancarelle disposte in parte nell’area mercatale di Piazza del Popolo, lungo Viale Mazzoni e Via Pio Battistini dalle ore 8 alle ore 20.

“Per l’intera giornata di domenica – commenta l’Assessore allo Sviluppo Economico Luca Ferrini – il nostro centro storico cittadino sarà animato da quella tipica atmosfera che viene a crearsi nei giorni di fiera. Tra occasioni di acquisto e voglia di stare insieme, i cesenati popoleranno questa parte di città così come avverrà in diversi altri momenti dell’anno, sulla bade del calendario delle fiere e dei mercati approvato in Giunta a gennaio scorso e condiviso con le Associazioni di categoria Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti. Nel corso del fine settimana tuttavia – prosegue Ferrini – il centro storico offre non poche occasioni di intrattenimento anche grazie agli esercenti pubblici che contribuiscono a rendere la proposta sempre più ricca. Penso inoltre alle passeggiate turistiche organizzate dall’Ufficio turistico IAT nell’ambito di Scopri Cesena, alle visite guidate alla scoperta della Rocca e della Biblioteca Malatestiana, alle esposizioni d’arte permanente e alla fitta serie di occasioni che consentono a tutti di vivere appieno il cuore di Cesena”.

Sulla base del calendario delle Fiere e dei Mercati approvato dalla Giunta a inizio anno si informa che i mercati festivi ordinari si terranno a Borello giovedì 2 giugno e giovedì 8 dicembre. I mercati straordinari invece sono in programma per domenica 24 aprile e 2 ottobre. Confermati inoltre i prossimi eventi fieristici: Cesena in Fiera da giovedì 23 a domenica 26 giugno in occasione della festa di San Giovanni, Sagra del Monte lunedì 15 agosto nel piazzale della Basilica del Monte, Sagra del Minatore domenica 18 settembre a Borello, Fiera d’autunno domenica 16 ottobre nell’area mercatale che si estende da Piazza del Popolo a Via Pio Battistini, Fiera di Natale il 4, l’8 e l’11 dicembre e la Fiera del Saldo che per tradizione aprirà il nuovo anno (8 gennaio 2023).