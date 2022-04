Happiness per la pace L’azienda d’abbigliamento riminese ha realizzato t-shirt per raccogliere fondi

«L’azienda punta sulle persone tanto quanto sul prodotto», così un paio di mesi fa la riminese Happiness si presentava al mercato, prima workers buyout (“impresa recuperata”) della provincia e una delle 350 in Italia: un bell’esempio di coraggio e determinazione nel quale sei lavoratori dell’azienda fallita nel 2020 sono diventati imprenditori, fondando una cooperativa di lavoro e riassumendo gran parte dei propri ex colleghi. Uno spirito solidale così forte, non poteva quindi non spendersi in prima persona per aiutare il popolo ucraino.

Un aiuto simbolico e un aiuto economico.

Happiness, infatti, ha deciso di mettere in campo la propria anima creativa a sostegno della pace e in risposta all’emergenza umanitaria, realizzando delle t-shirt, uomo e donna, e un crop donna (la t-shirt corta) che riportano un messaggio di speranza: la scritta “the enemy of fear is creativity” (il nemico della paura è la creatività) e un cuore pulsante ispirati ai colori blu e giallo della bandiera ucraina.

Con l’acquisto di uno di questi indumenti, disponibili nelle versioni bianco e nero, si contribuisce ad aiutare le organizzazioni Emergency e la riminese TeamBòta ODV,nelle loro attività umanitarie a sostegno della popolazione ucraina. Happiness, infatti, devolverà parte del ricavato a Emergency o utilizzerà il corrispondente valore per l’acquisto di medicinali e beni di prima necessità da fornire a TeamBòta ODV.

Emergency non ha certo bisogno di presentazioni, TeamBòta ODV è, invece, associazione riminese di volontariato nata da un gruppo di giovani che con piccoli atti di gentilezza cercano di risolvere le criticità della società con azioni quotidiane. In particolare si occupano della raccolta di alimenti per pacchi spesa da distribuire a famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica. Nata durante la pandemia di COVID-19, l’associazione si è contraddistinta per la variegata e vasta quantità di servizi offerti. Con lo scoppio del conflitto in Ucraina l’associazione ha rinnovato l’appello ai suoi volontari e alla sua community e si è subito mossa per mettere in piedi un servizio di raccolta e spedizione di beni di prima necessità nelle zone più colpite.

Le t-shirt si possono acquistare fino al 30 aprile sullo shop online https://shophappiness.com/pages/happiness-love-peace e nei negozi a gestione diretta di Rimini, Riccione, Milano Marittima e Forte dei Marmi