La Provincia di Forlì-Cesena assegna in concessione la manutenzione delle aree interne di 32 rotatorie.

La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato un avviso per assegnare in concessione d’uso la manutenzione del verde e/o dell’arredo di alcune rotatorie presenti lungo la rete stradale provinciale. Il concessionario, che si assumerà l’onere di arredare e di manutenere l’area interna della rotatoria, potrà installare cartelli con il logo della sua azienda nel rispetto delle indicazioni previste dall’avviso e dal Regolamento provinciale per concessioni, autorizzazioni e nulla-osta.

Sono 32 le rotatorie per le quali possono essere avanzate proposte, 30 nell’area cesenate e 2 in quella forlivese.

Gli interessati, persone fisiche o giuridiche, possono presentare la manifestazione di interesse per una o più rotatorie (una domanda per ciascuna rotatoria) comprese nell’elenco consultabile nella home page del sito della Provincia (www.provincia.fc.it)

Le manifestazioni di interesse e gli allegati richiesti dall’avviso dovranno essere inviati nelle forme previste dall’avviso entro le ore 12 del giorno 21 aprile 2022, tramite PEC (provfc@cert.provincia.fc.it) , oppure tramite il Servizio Postale, o mediante corriere o tramite consegna a mano nella sede della Provincia in piazza Morgagni 9 a Forlì.

I progetti saranno valutati da una commissione e gli esiti verranno comunicati a tutti i partecipanti. Per info: patrimonio@provincia.fc.it