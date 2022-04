SAN PIERO IN BAGNO. Aggiornamento cantiere Palestra Comunale

Cari Cittadini,

Vi aggiorno oggi sullo stato del cantiere di riqualificazione della Palestra scolastica comunale di San Piero.

Come sappiamo tutti, si tratta di un cantiere caratterizzato da varie e successive vicissitudini, che lo rendono un cantiere sfortunato sia per l’Amministrazione comunale che per tutti noi, nonostante l’impegno continuo nel cercare di superare i molteplici problemi per arrivare all’unico nostro obiettivo di riqualificare l’edificio.

Il lavoro svolto negli ultimi mesi mi consente oggi di avere un quadro piu? ottimistico, sulla base del quale siamo in grado di avviare la procedura d’appalto e di considerare di realizzare l’intervento entro il prossimo anno.

Dopo i problemi di esecuzione del cantiere connessi agli inadempimenti della ditta che si era aggiudicata l’appalto nel 2018, ne e? seguita una causa giudiziaria – tuttora in corso – che ha interrotto i lavori ed ha determinato anche la rinuncia al contributo europeo per € 560.000,00, in quanto questo era vincolato al rispetto del termine di ultimazione delle opere del 15.10.2021, cio? che non era piu? possibile rispettare.

Ci siamo poi trovati costretti ad rivedere il quadro economico del progetto alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni che nel frattempo erano state aggiornate, cio? che ha richiesto la ricerca e lo stanziamento non facile di ulteriori € 200.000.

Quando eravamo pronti per procedere con la gara d’appalto, abbiamo dovuto affrontare il problema dell’aumento dei prezzi delle materie prime, che ha richiesto la ricerca e lo stanziamento di altri € 154.000, cosa non facile nell’ambito della gestione di ulteriori somme che hanno coinvolto tutti i cantieri in atto.

Venendo alla situazione odierna, Vi posso comunicare che il costo complessivo del progetto, per un valore di € 1.460.000, e? interamente finanziato e siamo in grado di avviare la procedura per un nuovo appalto, che potra? essere ragionevolmente realizzato entro il 2023.

Intanto, abbiamo anche proceduto a candidare il progetto di riqualificazione della Palestra ad un Bando PNRR pubblicato a novembre scorso, che potrebbe finanziare un importo di € 845.000, cosi? permettendoci di ridurre gli stanziamenti a bilancio comunale, che potrebbero poi essere ulteriormente diminuiti se verranno accolte le domande di risarcimento che abbiamo avanzato nella causa giudiziaria in corso.

Con le dovute premure connesse alla realizzazione di ciascun cantiere, ma che in questo caso – considerata la sua storia – sono ancor piu? fondate, possiamo quindi anticiparVi che siamo entrati in una nuova fase che ci consente di programmare il futuro della Palestra con maggior fiducia.

L’impegno rimane quello di realizzare l’intervento entro la fine della legislatura, in modo da consegnare ai nostri giovani ed alle Associazioni sportive un edificio idoneo ed adeguato a praticare i propri svaghi oltre quello di porre fine ad una situazione di degrado urbano che disturba tutti ed in particolare i residenti.

Certamente, Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo.

Con l’auspicio di aver fornito un aggiornamento utile e di risolvere la situazione, Vi saluto cordialmente.

Il Sindaco

Avv. Marco Baccini