VIABILITA’ CESENA. DOPPIA ‘CHICANE’ DI VIA ROVERSANO, BIGUZZI (LEGA): E’ DAVVERO IL RIMEDIO MIGLIORE PER LA SICUREZZA STRADALE?

Cesena, 5 aprile. “Ben venga ogni strumento che consenta più sicurezza a tutti gli utenti della strada. Non si giustifica chi pigia sull’acceleratore viaggiando in aree abitate e si condividono i timori di chi vede sfrecciare auto e altri mezzi davanti a casa. Non vorremmo, tuttavia, che il rimedio imposto dall’amministrazione Lattuca in via Roversano per evitare comportamenti riprovevoli alla guida risultasse più problematico che risolutivo”.

Così il consigliere comunale Fabio Biguzzi in una nota dove annuncia la presentazione di un’interrogazione alla Giunta sulla doppia ‘chicane’ realizzata in via Roversano che ha destato non poche polemiche nei giorni scorsi.

“La decisione dell’amministrazione comunale di creare artificialmente in via Roversano due ‘chicane’ modificando la viabilità con due sensi unici alternati ha generato perplessità e polemiche tra gli abitanti e in una gran parte degli utenti che hanno denunciato la pericolosità dell’intervento stradale. La Giunta, per bocca dell’assessore Christian Castorri, ha giustificato l’opera sostenendo che era stata richiesta da alcuni residenti. Si tratterebbe, inoltre, di un intervento di carattere sperimentale. Per saperne di più abbiamo approfondito il problema. La letteratura in materia prevede infatti diverse soluzioni per evitare che in alcune strade urbane, ben individuate, la velocità dei mezzi costituisca pericolo per pedoni e ciclisti. Chiediamo, quindi, se in questo caso la doppia ‘chicane’ fosse davvero il rimedio migliore e se sia stata giustificata dal numero di incidenti stradali avvenuti in quel tratto o di sanzioni elevate per eccesso di velocità. Vogliamo anche sapere se siano state effettuate rilevazioni dei mezzi transitanti (in giorni e orari prestabiliti) per stabilire la coerenza delle segnalazioni con effettivi e reiterati casi di eccesso di velocità. Quello che preoccupa le tante persone che ci hanno contattato è se sia stata valutata l’eventuale pericolosità della doppia ‘chicane’ inserita in un tratto scarsamente illuminato e se siano state elaborate simulazioni di possibili sinistri soprattutto in condizioni climatiche avverse, per esempio in caso di limitata visibilità. Un altro punto da chiarire riguarda il supposto carattere ‘sperimentale’ dell’opera. Corre voce che la doppia ‘chicane’ sia in realtà definitiva e non ci sia alcuna previsione di smantellarla anche nel caso fossero segnalate criticità. Non ci stupirebbe. Siamo ormai abituati al modo di procedere della Giunta Lattuca: decisioni assunte estemporaneamente, senza condivisione e senza prove inconfutabili e preventive della loro utilità”.